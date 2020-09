Sekolah-sekolah Swasta di Purwakarta Lakukan Kerjasama Ini untuk Temukan Metode Atasi Kendala PJJ

Ketua BMPS Kabupaten Purwakarta, Agus Muharam (batik putih) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan South East Asia Ministry of Education Organization (SEAMEO) Quality Improvement of Teachers and Education Personel (QITEP) in Science, Rabu 2 September 2020. /Pikiran-Rakyat.com/Hilmi Abdul Halim