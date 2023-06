Dubes Polandia dan Krosia Bicara Kekuatan Indonesia di Dies Natalis Unika Atma Jaya

PIKIRAN RAKYAT - Polandia dan Kroasia memandang Indonesia masih menjadi pasar yang besar di kawasan ASEAN. Kedua negara melihat masih banyak potensi sumber daya yang masih bisa digali di Indonesia.

Hal tersebut merupakan benang merah diskusi yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya bersama Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Beata Stoczyńska, Duta Besar Kroasia untuk Indonesia, Nebojša Koharović, dan Senior Advisor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Foster Gultom, pada Jumat, 2 Juni 2023.

Diskusi bertema Indonesia's Leaderships in Asean: In view towards the political year of 2024 tersebut merupakan puncak acara Dies Natalis Unika Atma Jaya ke-63.

Dalam diskusi, Beata Stoczyńska memberikan sudut pandangnya terhadap Indonesia. Menurutnya, kiprah Indonesia cukup kuat, terutama di kawasan ASEAN.

Kekuatan yang signifikan dari Indonesia tersebut menunjukkan perekonomian yang relatif stabil. Hal itu pula yang membuat Indonesia menarik bagi Polandia.

“Bagi Polandia, pasar Asia masih belum sepenuhnya dijelajahi. Aktivitas ekonomi Polandia berkembang hingga ke sini dan banyak pelaku usaha mencari pasar baru di sini,” tuturnya.

Beata menambahkan, Polandia tidak hanya mencari kerjasama di bidang ekonomi, akan tetapi juga dalam hal pendidikan. Menurutnya, saat ini ada sekitar 500 mahasiswa Indonesia belajar di Polandia.

Ia memiliki target untuk menarik lebih banyak lagi mahasiswa yang belajar di Polandia, yakni mencapai 1.000 orang.

“Pendidikan sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Polandia membuka kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk belajar di Polandia,” katanya.