Sejarah Hari Kebebasan Pers Sedunia, Kebebasan Berekspresi Pers dan Tndependent

PIKIRAN RAKYAT - Hari Kebebasan Pers Sedunia diperingati setiap 3 Mei. Hal ini untuk mengingat, merayakan, dan menghormati prinsip kebebasan pers bagi para jurnalis di seluruh dunia.

Tak hanya itu, Hari Kebebasan Pers Sedunia dijadikan sebagai evaluasi dan perbaikan diri bagi pers untuk menjalankan profesinya sesuai aturan yang ada.

Tahun 2023 ini, Hari Kebebasan Pers Sedunia sudah mencapai 30 tahun dan mengusung tema "Shaping a Future of Rights: Freedom of expression as a driver for all other human rights" yang artinya "Membentuk Masa Depan Hak: Kebebasan berekspresi sebagai pendorong untuk semua hak asasi manusia lainnya".

Sejarah Hari Kebebasan Pers Sedunia

Hari Kebebasan Pers Sedunia bermula ketika jurnalis Afrika mengajukan banding dalam konferensi UNESCO yang diadakan di kota Windhoek, Namibia pada tahun 1991.

Dalam konferensi tersebut, lahirlah "Deklarasi Windhoek", dimana hal ini merupakan dokumen sebagai dasar bagi pers yang bebas, independent, dan pluralis.

Hari Kebebasan Pers Sedunia kemudian diresmikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Desember 1993 atas rekomendasi Konferensi Umum UNESCO yang diselenggarakan pada tahun yang sama.

Berdasarkan hasil keputusan, ditetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Tanggal 3 Mei mengingatkan kepada pemerintah untuk menghormati komintemn terhadap kebebasan pers.

