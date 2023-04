Indonesia Butuh Pemerataan Pendidikan

PIKIRAN RAKYAT - Global Youth and Peace Education Movement (GYPEM) PT. Digital Edu Indonesia terus berupaya turut serta menggalakkan pendidikan di Indonesia yaitu melalui program Fun Day With Gypem yang digelar pada 12 Maret 2023 lalu, bertempat di Rumah Literasi Lubang Buaya, Jakarta Timur.

CEO PT. Digital Edu Indonesia, Ahmad Qomaruddin menyampaikan bahwa program Fun Day With Gypem ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk pemerataan pendidikan Indonesia. Sebagaimana tagline yang diusung yaitu 'Belajar, Bermain dan Berbagi'.

"Bersama Literasi 45, ada sekitar 50 anak-anak yang datang. Kami belajar, bermain bersama-sama. Kami juga mengajak anak-anak untuk bekerja tim melalui game," kata Ahmad Qomaruddin saat diwawancarai, Rabu, 5 April 2023.

Menurut Qomaruddin selain belajar dan bermain, program Fun Day With Gypem tersebut juga memberikan beasiswa bagi 3 anak Indonesia yang memiliki semangat belajar namun dihadapkan dengan keterbatasan ekonomi.

"Kita sebelumnya sudah melakukan riset, untuk mengetahui anak-anak yang sekiranya layak menerima beasiswa, dengan kategori-kategori tertentu. Ternyata benar ada 3 orang itu yang layak mendapatkan dana bantuan pendidikan berupa beasiswa," ujarnya.

"Dengan adanya program Fun Day With Gypem ini, kita bisa membantu mereka. Kita ingin seluruh anak-anak Indonesia dapat merasakan pendidikan yang sama. Khususnya mereka yang secara ekonomi sangat minim," sambung Qomaruddin.

Lebih lanjut Qomaruddin menjelaskan, program Fun Day With Gypem juga dicanangkan menjadi program berkelanjutan. Bisa dilaksanakan dari satu daerah ke daerah yang lain di seluruh penjuru tanah air.

"Ini kita juga open donasi, melalui kitabisa.com. Siapa tahu ada teman-teman yang berkenan membantu untuk program Fun Day With Gypem bisa langsung kontak melalui instagram kami yaitu @gypemindonesia. Sebab rencana kami eventnya tiap bulan, dari daerah ke daerah yang lain, harapannya bisa merata," terangnya.