Urgensi Indonesia Meratifikasi Konvensi Pendidikan Tinggi

PIKIRAN RAKYAT - Kualifikasi Pendidikan Tinggi merupakan kemampuan atau kompetensi lulusan pendidikan tinggi yang mampu memenuhi tuntutan kemampuan atau kompetensi kerja di berbagai sektor pekerjaan.

Jika terdapat sektor pekerjaan di luar negeri yang hendak diisi oleh lulusan pendidikan tinggi suatu negara, maka kompetensi lulusan tersebut harus memenuhi kompetensi kerja yang akan diisi di luar negeri, demikian pula sebaliknya.

Bagaimana nasib lulusan pendidikan tinggi suatu negara (misalnya Indonesia) jika tidak mampu menembus pasar kerja di luar negeri karena kualifikasinya tidak terpenuhi, sebaliknya pasar kerja di dalam negeri akan dibanjiri oleh lulusan pendidikan luar negeri yang kualifikasinya sangat terpenuhi (over qualified).

Untuk mengatasi mismatch tersebut, UNESCO pada 25 November 2019 telah mengadopsi Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education, yang bertujuan agar terjadi saling pengakuan kualifikasi lulusan pendidikan tinggi antar negara di dunia.

Konvensi ini mulai berlaku 5 Maret 2023, setelah 20 Negara Anggota Unesco meratifikasi Konvensi berdasarkan Pasal 18 Konvensi. Di antaranya terdapat 6 negara yang kualifikasi pendidikan tingginya dipandang bermutu, yaitu Australia, Perancis, Jepang, Norwegia, Swedia, dan Inggris, sisanya adalah negara yang kualifikasi pendidikan tingginya tidak lebih baik dari keenam negara tersebut.

Pasal II angka 3 Konvensi menyebutkan salah satu tujuan Konvensi adalah memfasilitasi mobilitas global dan pencapaian prestasi dalam pendidikan tinggi untuk kepentingan bersama pemegang kualifikasi, lembaga pendidikan tinggi, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dari Negara Pihak Konvensi ini sambil memahami dan menghormati keragaman sistem pendidikan tinggi Negara Pihak.

Sedangkan Konvensi mendefinisikan pengakuan kualifikasi pendidikan tinggi sebagai pengakuan formal oleh otoritas pengakuan yang kompeten atas validitas dan tingkat akademik kualifikasi pendidikan asing, studi parsial, atau pembelajaran sebelumnya untuk tujuan memberikan hasil kepada pelamar termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

(a) hak untuk mendaftar ke pendidikan tinggi; dan/atau