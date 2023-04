Siswa Indonesia, PISA, dan Lemahnya Pemahaman

PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu melakukan perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Peningkatan jumlah siswa yang memasuki pendidikan menengah harus disertai dengan perbaikan kualitas guru, kurikulum, strategi pedagogi, dan infrastruktur penunjang pendidikan.

Hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 dirilis secara serentak oleh pemerintah pada Selasa, 3 Desember 2019. Sementara penyelenggara PISA itu sendiri adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Tahun ini, hasil studi PISA yang diselenggarakan pada tahun 2022 lalu akan kembali dirilis. Seperti apa potret pendidikan Indonesia?

Sambil menunggu rilis hasil studi tersebut, sepertinya, Indonesia perlu mempertimbangkan hasil studi pada tahun 2018. Pelaksanaan studi PISA tahun 2018 diikuti 399 satuan pendidikan dengan 12.098 peserta didik. Pada tahun itu juga Indonesia pertama kali mengikuti studi PISA berbasis komputer.

Hasil studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih skor rata-rata 371, dengan rata-rata skor OECD yakni 487.

Kemudian untuk skor rata-rata matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya, untuk sains, skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD yakni 489.

Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Penutur Muda, 71 Bahasa Daerah Direvitalisasi pada 2023

Dalam laporan PISA 2018, Head of The Early Childhood and School Division, Directorate of Education and Skill, OECD, Yuri Belfali menyampaikan beberapa catatan terkait kemampuan membaca siswa Indonesia. Disebutkan, siswa Indonesia bagus di dalam pemahaman untuk single text, tetapi lemah di dalam memahami multiple text.

“Siswa Indonesia pandai dalam mencari informasi, mengevaluasi, dan merefleksi informasi, tetapi lemah dalam memahami informasi,” kata Yuri.

Beberapa temuan lainnya yang dipaparkan Yuri dalam capaian PISA 2018, di antaranya adalah bahwa Indonesia berada pada kuadran low performance dengan high equity. Kemudian, ditemukan juga bahwa gender gap in performance (ketimpangan performa belajar antara perempuan dan laki-laki) tidak besar. Siswa perempuan lebih baik dari siswa laki-laki dalam semua bidang di PISA.

Yuri juga menyampaikan bahwa guru-guru di Indonesia tergolong memiliki antusiasme yang tinggi. Antusiasme para guru Indonesia termasuk empat tertinggi setelah Albania, Kosovo, dan Korea Selatan. Namun, kebanyakan guru masih belum memahami kebutuhan setiap individu muridnya.