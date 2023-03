Sejarah Hari Bank Dunia atau World Bank, Bantu Negara yang Alami Kemiskinan akibat Perang Dunia II

PIKIRAN RAKYAT - 1 April diperingati sebagai Hari Bank Dunia. Hal ini diciptakan oleh organisasi keuangan terbesar Bank Dunia yang merangkul berbagai aktivitas ekonomi negara di dunia.

Mulanya, Hari Bank Dunia diciptakan untuk melawan kemiskinan di dunia.

Bank Dunia atau yang biasa disebut World Bank, dibentuk pada tanggal 1 April 1944 dalam sebuah konferensi signifikan di Amerika Serikat, lebih tepatnya di Bretton Woods, New Hampshire. Pada acara bertajuk United Nations Monetary and Financial Conference, dibentuklah sebuah badan yang hingga sekarang telah memainkan peran penting dalam mengelola perekonomian dunia.

Sejarah Hari Bank Dunia

Pada United Nations Monetary and Financial Conference yang berlokasi di Amerika Serikat, tepatnya di Bretton Woods, New Hampshire dibentuk lah sebuah badan yang nantinya bakal memainkan peran vital dalam perekonomian dunia pada 1 April 1944.

Baca Juga: Sejarah Bandung Lautan Api, Pembakaran Bandung Agar Tak Digunakan Sekutu dan NICA

Badan ini disebut World Bank atau Bank Dunia. Tugas utama dari World Bank adalah memberikan dana moneter atau dana bantuan pada negara-negara yang perekonomiannya sedang tidak sehat, agar tidak mempengaruhi kondisi ekonomi wilayah yang ada di sekitarnya.

Negara pertama yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia adalah Prancis. Saat itu, Prancis membutuhkan dana segar dengan nilai mencapai 250 juta dollar AS, untuk membangun kembali infrastruktur negara mereka yang hancur lebur pasca perang.

Fungsi Bank Dunia

Awalnya, Bank Dunia dibentuk untuk membantu perekonomian negara-negara yang tengah porak poranda pasca Perang Dunia II. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengucurkan dana bantuan untuk wilayah yang ekonominya mengalami penurunan karena bencana alam, krisis moneter, dan lainnya.

Secara struktur, Bank Dunia menjadi bagian dari PBB. Namun soal operasional, World Bank memiliki cara kerja yang sangat berbeda dibanding badan-badan lain seperti UNESCO maupun WHO.