Pengumuman SNBP 2023 Hari Ini, Ada 143.805 Siswa Lolos Dapat Dicek Lewat 39 Link Berikut

PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 143.805 siswa dinyatakan lolos ke perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2023. Pengumuman kelulusan SNBP 2023 bisa diakses mulai hari ini, Selasa, 28 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochamad Ashari menyebutkan 143.805 siswa yang diterima jalur SNBP tersebut terdiri atas 128.045 siswa diterima pada pilihan pertama dan 15.780 siswa diterima pada pilihan kedua. Kemudian, 44.928 siswa di antaranya diterima dengan KIP Kuliah.

“Daya tampung jalur SNBP sebanyak 152.120 siswa dan yang diterima 143.805 siswa, artinya siswa yang diterima sebesar 94,53 persen. Jadi belum terpenuhi 100 persen untuk jalur SNBP,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.

Berdasarkan data SNPMB 2023, berikut data penerimaan SNBP 2023 dalam angka:

Baca Juga: Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2023 Segera Dibuka, Kemenhub Butuh Formasi Paling Banyak

- Siswa diterima pilihan 1: 128.045 siswa dari 663.181 pendaftar

- Siswa diterima pilihan 2: 15.780 siswa dari 579.822 pendaftar

- Siswa diterima dengan KIP Kuliah: 44.928 siswa dari 191.827 pendaftar

- Total siswa diterima PTN di jalur SNBP 2023: 143.805 siswa dari daya tampung total 152.120 kursi

- Persentase diterima per daya tampung: 94,53 persen

- Persentase keketatan SNBP 2023 (siswa diterima per total pendaftar): 21,68 persen

- Persentase diterima per pelamar KIP Kuliah: 23,42 persen

Daftar link pengumuman SNBP 2023

Adapun pengumuman SNBP 2023 dapat diakses melalui link utama https://pengumuman-snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Atau, bisa juga melalui 38 link mirror mengecek hasil SNBP.

Berikut daftar link cek pengumuman hasil SNBP 2023, dilansir dari laman SNPMB Kemdikbud.

Baca Juga: Info Lowongan Kerja Maret 2023, Badan Pertanahan Nasional Mencari Lulusan S1