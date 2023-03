Sejarah Hari Ginjal Sedunia, Peringatan Penting Merawat Kesehatan Ginjal

PIKIRAN RAKYAT - Hari Ginjal Sedunia, diperingati setiap tanggal 10 Maret. Hal ini merupakan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ginjal.

Dengan adanya Hari Ginjal Sedunis, diharapkan masyarakat akan sadar mengenai risiko, dan cara hidup dengan penyakit ginjal. Sehingga diharapkan untuk mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit ginjal.

Ginjal merupakan bagian tubuh yang paling penting. Organ ini berfungsi untuk membuang sisa metabolisme dalam tubuh. Sisa metabolisme ini akan dikeluarkan melalui urine.

Tak hanya itu, ginjal juga memiliki peran penting untuk menyeimbangkan carian dalam tubuh. Sehingga sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal agar dapat bekerja dengan baik.

Sejarah Hari Ginjal Sedunia

Hari Ginjal Sedunia, pertama kali diusung pada tahun 2006. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal.

International Society of Nephrology (ISN) dan International Federation of Kidney Foundation (IFKF) berkolaborasi untuk menyelenggarakan kampanye global ini. Hari Ginjal Sedunia juga menyoroti prevalensi penyakit ginjal dan pentingnya menjaga kesehatan ginjal yang optimal.

Tema Hari Ginjal Sedunia 2023

Hari Ginjal Sedunia kalo ini mengusung tema 'Kidney Health for All: Preparing for the unexpected, supporting the vulnerable!'.