10 Ucapan Hari Guru Nasional 2022 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Ucapan Hari Guru Nasional dalam Bahasa Inggris cocok dijadikan status di media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan Facebook.

Hari Guru Nasional 2022 diperingati setiap tahun pada 25 November 2022. Tahun ini bertepatan pada hari Jumat besok.

Bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan Hari Guru Nasional 2022 dalam bahasa Inggris harus mengerti juga terjemahan dari kalimatnya.

Berikut beberapa ucapan Hari Guru Nasional 2022 dalam Bahasa Inggris beserta dengan terjemahannya.

Baca Juga: 2 Contoh Puisi Hari Guru Nasional 2022 yang Menyentuh dan Penuh Makna

1. Thank you for guiding us in every chapter of life. Happy Teacher’s Day 2022.

Artinya: Terima kasih telah membimbing kami di setiap babak kehidupan. Selamat Hari Guru 2022.

2. You deserve extra marks for being a great human first. Happy Teacher’s Day 2022.