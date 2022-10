Kolaborasi Internasional, Penandatanganan LOI antara STT Bandung dan UTeM Malaysia

PIKIRAN RAKYAT - Kampus dari negara tetangga Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) Malaysia berkunjung ke Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Kamis (27/10)

UTeM melakukan kunjungan silaturahmi dalam beberapa rangkaian kegiatan diantaranya, Penandatanganan Letter of Intent (LOI), Kuliah Umum serta Sharing Session sekaligus memperkuat kolaborasi pendidikan antara STT Bandung dengan UTeM Malaysia.

Dihadiri langsung oleh Prof. Madya Dr. Mohd Fadzli Bin Abdollah (Dean of Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)), Dr. Faiz Redza Bin Ramli (Deputy Dean of Academic, FKM UTeM) dan Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Afzanizam Bin Mohd Rosli (Deputy Dean of Research and Post Graduate Study, FKM UTeM) disambut hangat oleh Muchammad Naseer selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bandung beserta segenap Sivitas Akademika dan Mahasiswa STT Bandung.

Dalam Kuliah Umum “Redesign By Topology Optimization For Additive Manufacturing Process” yang disampaikan oleh Dr. Faiz Redza Bin Ramli kepada Dosen dan Mahasiswa STT Bandung dipaparkan betapa luasnya perindustrian 4.0 dari berbagai bahan 3D printing pada manufaktur dengan berbagai keuntungannya.

Rangkaian acara selanjutnya yakni Sharing Session “Research Opportunity And Postgraduate Studies At Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknikal Malaysia Melaka” bersama Prof. Madya Ir. Dr. Mohd Afzanizam Bin Mohd Rosli, seluruh peserta diinformasikan perihal Study lanjut ke-S2 dan S3 hingga program Mobility Student dan Student Excent di Malaysia melalui program kolaborasi antara UTeM dan STT Bandung.

Menanggapi kolaborasi UTeM dan STT Bandung yang sudah berjalan, Prof. Madya Dr. Mohd Fadzli berharap kolaborasi akan berjalan baik ke depannya.

“Pihak FKM UTeM amat berterima kasih atas layanan yang amat baik yang diberikan oleh pihak STTB sepanjang kegiatan ini berlangsung, kami berharap lebih banyak aktivitas strategi di antara kedua institusi pendidikan ini, sehingga dapat dijalinkan pada masa yang akan datang, semoga kolaborasi ini dapat berjaya, menjadi titik tolak untuk kolaborasi ini lebih maju ke depannya” ujarnya.

Menanggapi harapan dan terima kasih dari UTeM, Muchammad Naseer menyampaikan semangat untuk berkolaborasi mewujudkan visi kedua belah pihak.

“Besok adalah hari sumpah pemuda yang mengingatkan kita untuk bersatu tanpa pandang bulu yang terpenting kita semua dapat berkolaborasi, kami berkomitmen Mahasiswa STT Bandung harus maju dan itulah yang kami rasa menjadi visi kita bersama di UTeM. Sehingga kolaborasi ini akan kami jaga dan tingkatkan untuk kedepannya. Pungkas Naseer.***