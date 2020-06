Selesaikan Studi di Tengah Pandemi Covid-19, Puluhan Mahasiswa Indonesia Diwisuda di Wuhan Tiongkok

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia patut berbangga, di tengah keterbatasan mereka saat pandemi, puluhan mahasiswa asal Indonesia di Wuhan, Tiongkok dari berbagai strata diwisuda secara online.

Ke-53 mahasiswa yang diwisuda tersebut berasal dari berbagai strata dan berhasil menyelesaikan studi mereka dengan baik di tengah pandemi Covid-19.

"Mereka telah menjalani wisuda secara online," kata Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar RI di Beijing, Yaya Sutarya, Senin 22 Juni 2020.

Ke-53 mahasiswa asal Indonesia tersebut berhasil menggondol gelar sarjana strata 1 hingga strata 3 dari tujuh perguruan tinggi yang tersebar di Wuhan dan Provinsi Hubei, daerah di wilayah China tengah yang terkena serangan terparah wabah corona jenis baru sejak akhir 2019.

Ketujuh perguruan tinggi yang meluluskan para mahasiswa asal Indonesia itu adalah Wuhan University sebanyak 10 orang, Wuhan University of Technology (10), China University of Geoscience (5), Central China Normal University (22), Huazhong University of Science and Technology (4), Zhongnan University of Economy and Law (1), dan Huazhong Agricultural University (1).

"Kami dan keluarga besar KBRI Beijing mengucapkan selamat dan sukses. Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa karena terjadi di tengah pandemi," kata Duta Besar RI untuk China, Djauhari Oratmangun.

Ia berharap ilmu yang didapat selama belajar di China dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.