Gandeng Pesantren Al Mizan Malajalengka, Telkom Luncurkan Pesantren Go Digital

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi Covid-19 menjadi momentum yang tepat untuk mengakselerasi digitalisasi pesantren. Transformasi digital sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran pesantren di sektor pendidikan dan ekonomi.

Executive Vice President Telkom Regional 3 Jawa Barat (Jabar), Mohamad Khamdan, mengatakan, pesantren sebagai rujukan moral dan perilaku masyarakat harus bisa mandiri, bahkan go global. Namun faktanya, hingga saat ini masih banyak pesantren yang belum melek internet.

"Akibatnya, selama pandemi ini banyak pesantren yang bahkan kesulitan menjalankan proses pembelajaran," ujarnya, pada Webinar “Pesantren Go Digital dalam Mewujudkan Pesantren Mandiri dan Go Global di Era New Normal”, Jumat, 19 Juni 2020.

Pasalnya, menurut dia, hingga saat ini masih banyak pesanten yang kesulitan akses digital. Kesulitan akses tersebut terjadi di kedua sisi, baik pesanten, maupun santri dan tenaga pengajar.

Padahal, menurut dia, akses digital merupakan kebutuhan dasar bagi pesantren untuk bisa berdaya saing di ranah global. Akses digital juga diperlukan untuk mencapai kemandirian pesantren dan memaksimalkan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan umat.

Sebagai solusi persoalan tersebut, menurut dia, Telkom meluncurkan program Pesantren Go Digital. Telkom meluncurkan platform khusus pesantren, sebagai solusi terkait proses pembelajaran online, pengembangan wirausaha dan usaha kecil menengah (UKM) di pesantren, serta digitalisasi pesantren.

Sebagai pilot project, Telkom menggandeng Pesantren Al Mizan di Majalengka, Jabar. Untuk tujuan tersebut, kedua lembaga tersebut melakukan penandatanganan nota kesepahaman, dimana Telkom diwakili GM Witel Cirebon, Linson Parlindungan Sitompul, dan Yayasan Al-Mizan diwakili pimpinannya, H. Asep Zaenal Arifin.