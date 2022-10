Kembangkan Green Pharmacy, ITB Jadi Mitra Pemerintah untuk Riset Farmasi dan Kesehatan

PIKIRAN RAKYAT - Guna mengurangi ketergantungan obat obatan impor, pemerintah terus mengembangkan riset dan inovasi bidang farmasi dan kesehatan bersama perguruan tinggi. Salah satu di antaranya adalah Institut Teknologi Bandung (ITB).

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dr Lucia Rizki Andalucia menjelaskan alasan mengapa ITB menjadi bagian project Green Pharmacy.

"Salah satu yang berkaitan erat dengan ITB ini adalah kemandirian di bidang kesehatan dan kefarmasian, bagaimaina kita memiliki produk inovatif, bagaimana Indonesia memiliki kemandirian di bidang kefarmasian dan tidak tergantung dari produk impor," katanya seusai acara Seminar bertajuk Green Pharmacy: From Innovation Towards Development and Applications for The Bright Future pada Lustrum ke-15 sekaligus ulang tahun ke-75 Sekolah Farmasi ITB pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Lucia mengatakan, perkembangan teknologi kefarmasian saat ini sudah bergeser dari produk kimia ke arah biologis atau biofarmasi. Ini karena hal itu mampu memberikan kecepatan dalam pengembangan industri obat obatan dan aspek pencemaran terhadap lingkungan juga lebih rendah.

"Kalau kimia kan kita tahu sendiri, dari mulai bahan baku kimianya saja, di Petrokimia sangat sulit untuk mendapatkan reduksi cemarannya, kemudian mendapatkan kemurniannya juga sulit. Nah sekarang di seluruh dunia itu sudah bergeser ke arah biofarmasi produk," ucapnya.

Demikian pula, pengembangan produksi Biofarmasi ini bukan hanya untuk obat saja melainkan juga untuk vaksin, obat yang berbasis pada bahan alam, maupun untuk alat diagnostik.

"Nah, inilah yang kami harapkan ada kemandirian. Di Kemenkes kami ada program namanya BGSI (Bio, Genom, Sains, Inisiatif) kami akan melakukan pengembangan obat-obatan, vaksin yang berbasis genomic, karena memang sekarang eranya preseseur medicine, tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan terapi-terapi," ujarnya

