5 Buku Rekomendasi untuk Calon Jurnalis, Kamu Sudah Baca?

PIKIRAN RAKYAT – Calon jurnalis pastinya memikirkan bagaimana menjadi jurnalis yang baik dan mencari berbagai referensi untuk menggali ilmu tentangnya.

Salah satu referensi yang bisa diambil oleh calon jurnalis adalah buku yang akan dipaparkan di bawah ini.

Berikut adalah karya rekomendasi untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan sebagai ciri khas jurnalis yang unggul:

1. “Scoop” karya Evelyn Waugh (1938)

"Buku satir Evelyn Waugh tentang jurnalisme tabloid Inggris 'Scoop' menurut saya adalah yang terbaik," kata Robert Holloway.

Robert Holloway bekerja sebagai jurnalis dan editor di Agence France-Presse sebelum menjadi direktur AFP Foundation.

Holloway juga merekomendasikan “Towards the End of the Morning” oleh Michael Frayn (1967) sebagai bahan bacaan.

Selain itu, ada pula rekomendasi lain berjudul “Homage to Catalonia” oleh George Orwell (1938) dan “My Paper Chase” oleh Harold Evans (2007).