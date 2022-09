Ingin Kuliah di AS dan Inggris? Kenali Perbedaan Karakteristik Universitas di Kedua Negara Tersebut

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat (AS) dan Inggris kerap menjadi destinasi favorit orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya di tingkat universitas, tidak terkecuali para orang tua Indonesia.

Namun, seleksi masuk universitas di kedua tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan di Indonesia.

Alhasil, menembus universitas kelas dunia di kedua negara tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah.

Former Alumni Interviewer di University of Chicago dan US University Admissions Strategist, Lyn Han mengatakan, setiap tahunnya, universitas-universitas unggulan di AS dan Inggris menerima puluhan ribu aplikasi dari seluruh dunia dan hanya meloloskan sebagian kecilnya.

Ia mencontohkan, pada tahun ajaran 2022 ini, Harvard University hanya menerima 4,59 persen dari 42.749 pelajar yang melamar.

Menurut dia, beratnya kompetisi menjadi pemicu utama bagi pelajar-pelajar berprestasi seluruh dunia untuk membangun profil yang sebaik-baiknya. Namun, prestasi akademis saja tidaklah cukup untuk menjamin keberhasilannya.

“Dalam menyeleksi semua calon mahasiswanya, universitas-universitas unggulan di AS dan Inggris tidak hanya menilai pencapaian akademis, tetapi juga kegiatan ekstrakurikuler dan kepemimpinan, serta kepribadian calon mahasiswa yang tersirat melalui penulisan esai dan wawancara,” katanya, Rabu, 28 September 2022.

Selama ini, ujar dia, ada anggapan yang kuat bahwa pelajar yang memiliki nilai rapor sempurna pasti bisa menembus universitas unggulan seperti Harvard University atau University of Oxford.