Soal Dugaan Kebocoran Data Mahasiswa, Universitas Pendidikan Indonesia Beri Klarifikasi: Bukan dari Kampus

PIKIRAN RAKYAT – Akhir-akhir ini netizen kembali dibuat heboh soal cuitan akun Twitter yang mengatakan bahwa terdapat kebocoran data di sejumlah instansi di Indonesia.

Salah satu instansi yang diduga mengalami kebocoran data tersebut adalah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Kabar dugaan kebocoran data ini diunggah oleh akun Twitter @Vidyanbanizian pada Minggu, 21 Agustus 2022. Akun tersebut juga membeberkan jenis data apa saja yang mengalami kebocoran.

“Fresh lagi nih, data kampus UPI isinya, slip gaji, foto rumah dsb,” kata akun @Vidyanbanizian, dikutip pada Senin, 22 Agustus 2022.

Lebih lanjut, akun itu juga menilai bahwa sistem keamanan data dari Universitas Pendidikan Indonesia perlu dipertanyakan lantaran data-data dari kampus itu mudah didapatkan.

“Kalau ini engga terlalu kaget, soalnya security (keamanan) kampus mah ecek-ecek. Wong googling aja, kadang bisa dapet data mahasiswa,” ujarnya.

Selain itu, akun @Vidyanbanizian juga mengunggah sebuah potret yang menunjukkan bahwa data dari UPI yang diduga bocor itu memiliki muatan foto hingga 14GB.

“HQ Updated Universitas Pendidikan of Indonesia Leaks 4K+ with photo and more 14 GB Total (Update HQ kebocoran Universitas Pendidikan Indonesia, 4 ribu foto dan totalnya lebih dari 14 GB),” tulisnya.