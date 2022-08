Tingkatkan Kapasitas Guru Melalui ROOTs Program

PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 350 guru dari 16 sekolah yang ada di seluruh Indonesia mengikuti Roadmap of Outstanding Educators (ROOTs), program yang diselenggarakan oleh NICE Indonesia yang didanai oleh NAMA Foundation. Kegiatan dilakukan secara bersama secara global di tiga negara yaitu: Indonesia, Kirgystan dan Tanzania. Program ROOTs merupakan sebuah program pengembangan kapasitas fasilitasi dan pendampingan pada pendidik.

"Alhamdulillah tahun ini kita menggelar ROOTs program sebanyak 13 Batch dimulai dari bulan Maret Hingga Agustus 2022," kata CEO NICE Indonesia, Dasril Guntara dalam keterangannya, Rabu (17/8).

"Adapun tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para guru, meningkatkan keterampilan belajar dari para siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah," tambahnya.

Sedangkan secara khusus program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman framework FIRST Edu yang mencakup lima domain dan 15 prinsipnya, kemudian melatih guru untuk merancang pembelajaran berbasis pada FIRST Edu frame dalam bentuk Active Deep Session Flow (ADSF) dan melatih guru untuk dapat melakukan fasilitasi pembelajaran berdasarkan ADSF yang telah disusun.

Para guru yang hadir ikut memberikan kesan dan pesannya seperti Ustadzah Tita dari Pesantren Darul Quran Mulia menyampaikan kepada panitia.

Untuk tahun ini ada 16 sekolah yang mengikuti program ROOTs Edu seperti: MTs IGBS Darul Marhamah Bogor, SMP SMART Cibinong, SMART Ekselensia Parung, SMAIT At Taufiq Bogor, SMPIT Al Kautsar Bogor, SMP Islam Al Irsyad Bogor, SMPIT Al Iman Bojong Gede, SMP Quran As-Salaam Bogor, SMPIT Insan Mandiri Parung, SMPIT Darul Quran Mulia Gunung Sindur, SMP Pesantren Alam Quran Cendekia Bogor, Baitul Maal Tangerang, SMPIT Nurul Fikri Depok, SMPIT Nurul Fikri Bogor, Al Syukro Tangerang dan Al Hikmah Depok.

Pelatihan diselenggarakan di sebuah hotel di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Dimulai dari Maret hingga Agustus 2022.

"Alhamdulillah saya menjadi peserta pada tiga hari ini dan dampaknya pada diri saya Masya Allah sangat luar biasa, saya yang awalnya belum terlalu percaya diri untuk berbicara di depan umum, tapi akhirnya saya bisa percaya diri, kemudian insight yang saya dapatkan sangat luar biasa, ke depannya saya akan melakukan dan menerapkan apa yang sudah saya dapatkan, yang awalnya hanya teacher saya akan menjadi educator, yang awalnya hanya mengajarkan knowledge tapi saya juga harus mengajarkan atitude di dalamnya," kata dia.