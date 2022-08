Asal Usul Nama Indonesia, Ternyata Sudah Ada Jauh Sebelum Merdeka

PIKIRAN RAKYAT – Sebagai bangsa yang besar, sejatinya masyarakat Indonesia harus mengetahui sejarah asal mula nama Indonesia.

Bila ditilik lebih jauh lagi, asal mula nama Indonesia kali pertama tercetus pada tahun 1850.

George Samuel Windson Earl dan James Richardson Logan adalah dua orang Inggris yang berprofesi sebagai etnolog. Mereka yang pertama kali berkontribusi penting mencari nama negara yang cocok dan tepat untuk Indonesia.

Baca Juga: Pegang Bukti Dahsyat Ferdy Sambo Selingkuh, Kamaruddin Simanjuntak: Saking Dahsyatnya, Terus Diincar Brigjen!

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @kemdikbud.ri, mereka menyebut negara kita pertama kali, dengan sebutan Indonesia dalam jurnal yang terbit di Singapura, bernama Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia.

Penyebutan nama Indonesia, bermula ketika Earl menulis artikel panjang pada tahun 1850 di Journal of The Indian Archipelago and Eastren Asia berjudul, “Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia".

Masih dalam artikelnya itu, Earl mengajukan dua pilihan nama yang cocok untuk menggambarkan Kepulauan Melayu, agar memiliki nama yang khas untuk negara kita ini.

Baca Juga: Sejarah Nama 'Indonesia', Siapa yang Pertama Kali Mengucapkannya? Begini Ceritanya

Menurut etnolog yang lahir di Skotlandia ini, nama Hindia yang merupakan nama Indonesia saat itu, tidak cocok malah terdengar rancu, untuk identitas sebuah penduduk di Kepulauan Melayu. Pasalnya, sering tertukar dengan penyebutan Negara India.