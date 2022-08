Sejarah Nama 'Indonesia', Siapa yang Pertama Kali Mengucapkannya? Begini Ceritanya

PIKIRAN RAKYAT - Apakah kalian tahu asal-usul kata 'Indonesia'? Mari simak penjelasan berikut.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman Instagram resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata indonesia pertama kali dilontarkan oleh George Samuel Earl, etnolog kebangsaan Inggris.

Dia memakai kata 'Indunesia' untuk menyebut gugusan pulau di lautan Hindia. Namun, para ilmuan Eropa lebih sering menyebut dengan 'Melayunesia'.

James Richardson Logan (1850) yang merupakan pengacara dan penyunting majalah berkebangsaan Inggris, dalam majalah Journal of The Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), menyebut gugusan pulau di Lautan Hindia dengan 'Indonesia'.

Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu Indo dan Nesos. Indo berarti 'India' atau 'Hindia'.

Nesos, sementara itu, berarti 'kepulauan'. Jadi, arti kata Indonesia adalah 'kepulauan Hindia atau India'.

Kata nesos juga dianggap mirip dengan kata nusa yang berarti 'pulau' atau 'kepulauan' dalam bahasa melayu Austronesia.

Pada 1884, Adolf Bastian, etnolog berkebangsaan Jerman, menggunakan kata Indonesia dalam bukunya yang berjudul Indonesien Order die Inseln des Malaysichen Archipel untuk menamai pulau yang bertebaran di lautan Hindia.

