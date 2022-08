Asal-usul Nama 'Indonesia', Terungkap Orang yang Pertama Kali Mengucapkannya

PIKIRAN RAKYAT - Pernahkah Anda terbesit rasa ingin tahu soal mengapa negara kita dinamai 'Indonesia'? Bagaimana mulanya bisa muncul kata 'Indonesia'?

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman Instgaram resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata 'Indonesia' berasal dari bahasa Yunani, yaitu indo dan nesos.

Indo artinya 'India' atau 'Hindia', sedangkan nesos berarti 'Kepulauan'. Nesos mirip dengan kata nusa yang berarti 'pulau' atau 'kepulauan' dalam bahasa Melayu Austronesia.

Dengan demikian, Indonesia berarti Kepulauan Hindia.

Sementara itu, orang yang pertama kali melontarkan kata 'Indonesia' adalah etnolog berkebangsaan Inggris, George Samuel Earl.

Ia menyebut 'Indunesia' untuk nama gugusan pulau di Lautan Hindia.

Meski begitu, para ilmuwan Eropa lebih sering menyebutnya dengan 'Melayunesia'.

Dalam majalah Journal of The Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), James Richardson Logan (1850) yang merupakan pengacara dan penyunting majalah berkebangsaan Inggris menyebut gugusan pulau di Lautan Hindia dengan 'Indonesia'.

Etnolog berkebangsaan berkebangsaan Jerman, Adolf Bastian, menggunakan kata Indonesia dalam bukunya Indonesien Order die Inseln des Malaysichen Archipel pada tahun 1884, untuk menamai pulau yang bertebaran di Lautan Hindia.