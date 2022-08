Chord Lagu Hari Merdeka dan Syukur, Dinyanyikan saat Upacara Bendera 17 Agustus

PIKIRAN RAKYAT – Artikel ini menyajikan chord lagu Hari Merdeka dan Syukur yang akan dinyanyikan saat 17 Agustus nanti.

Diketahui kita akan menyelenggarakan Upacara Bendera 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.

Untuk menyambutnya, telah tersedia lirik lagu dilengkapi chord lagu Syukur dan Hari Merdeka tersebut.

Adapun pencipta lagu Hari Merdeka dan Syukur itu adalah Husein Mutahar atau yang lebih dikenal dengan H Mutahar.

Baca Juga: Komnas HAM hingga INAFIS Tiba di Rumah Dinas Ferdy Sambo, Cek TKP Pembunuhan Brigadir J

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman Indotrends, simak lirik lagu dan chord lagu Hari Merdeka tersebut:

Chord lagu Hari Merdeka

Intro C-G-C-F-C-G-C C

C G C

Tujuh belas Agustus tahun empat lima

C G C

Itulah hari kemerdekaan kita

F C

Hari merdeka nusa dan bangsa

Am G

Hari lahirnya bangsa Indonesia

G F D

Merdeka

C G C

Sekali merdeka tetap merdeka

C G C

Selama hayat masih di kandung badan

C G C F

Kita tetap setia tetap setia

C G F G

Mempertahankan Indonesia

C G C F

Kita tetap setia tetap setia

C G C

Membela negara kita