Benarkah Candi Borobudur Tidak Pernah Masuk Daftar 7 Keajaiban Dunia? Ini Penjelasannya

PIKIRAN RAKYAT - Candi Borobudur ramai diperbincangkan dan trending di media sosial Twitter pada Kamis, 14 Juli 2022 ini.

"Borobudur gak pernah masuk keajaiban dunia. Pernah masuk nominasi iya, tapi jadi salah satunya gak pernah," kata Leonardo Edwin.

"Makanya tiap kali cari info tentang itu, atau ngobrol bareng temen-temen luar negeri, gak pernah dapet informasinya dan gak pernah ada yang tahu," ujarnya.

"Ini serius btw, aku yakin banyak dari kalian yang bakal kaget juga, apalagi aku, selalu bawa nama Indonesia ke mana-mana. Shocking ya? jujur aku pernah marah dan kecewa waktu tau ini, kayak terus selama ini yang dipelajari sekolah apaan? sad truth wkwkwk," tuturnya menambahkan.

Ternyata, penobatan Candi yang terletak di Lembah Kedu, bagian selatan Jawa Tengah ini salah kaprah.

Berdasarkan Encyclopaedia Britannica, munculnya 7 Keajaiban Dunia atau New 7 Wonders of the World dimulai dari yayasan di Swiss.

Pada tahun 2000, sebuah yayasan Swiss meluncurkan kampanye untuk menentukan Tujuh Keajaiban Dunia Baru.

Mengingat bahwa daftar Tujuh Keajaiban asli disusun pada abad ke-2 sebelum masehi (SM) dan hanya satu peserta yang masih berdiri (Piramida Giza), mereka menilai sudah waktunya untuk dilakukan pembaruan.

Candi ini juga tidak masuk dalam The Seven Wonders of Ancient World (Tujuh Keajaiban Dunia Kuno), 7 Wonders of the Middle Age (7 Keajaiban Abad Pertengahan), maupun di daftar 7 keajaiban lainnya.