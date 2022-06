BINUS Resmi Peroleh Akreditasi Institusi Unggul dari BAN-PT, Perguruan Tinggi Indonesia Berkelas Dunia

PIKIRAN RAKYAT - BINUS UNIVERSITY resmi mendapat akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dengan Nomor Keputusan: BAN-PT No. 289/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022.

Pencapaian gemilang ini menyempurnakan raihan akreditasi institusi A yang sebelumnya didapatkan pada tahun 2016 dan kembali dipertahankan pada awal tahun 2022.

Akreditasi institusi menjadi ukuran akan mutu pendidikan yang diselenggarakan pada suatu perguruan tinggi dan menjadi tolok ukur bagi lembaga ataupun industri penyerap lulusan suatu perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa lulusan tersebut berkualitas karena dihasilkan dari proses pengelolaan yang dijalankan dengan baik.

“Sangat bersyukur kepada Tuhan YME dan merasa bangga, perjuangan BINUS di usia yang menuju 41 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas berbuah pada

diperolehnya akreditasi Unggul. Sistem dan proses penyelenggaraan pendidikan di BINUS UNIVERSITY dijalankan secara seksama dan memperhatikan berbagai aspek penilaian. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Sivitas Akademika BINUS UNIVERSITY serta kepercayaan seluruh stakeholders; pemerintah, rekanan industri, orangtua, dan masyarakat”, tutur Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M. selaku Rektor BINUS UNIVERSITY.

BINUS UNIVERSITY resmi mendapat akreditasi Unggul dari BAN-PT.

Ungkapan senada juga terucap dari Mahasiswa, “Sungguh bangga BINUS mendapat akreditasi unggul. Akreditasi merupakan salah satu pertimbangan saya dan kedua orangtua pada saat mencari tempat kuliah”, ujar Muhammad A. Wibowo, Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, salah satu program studi di BINUS yang telah terakreditasi Unggul.



Dengan diperolehnya akreditasi Unggul dari BAN-PT yang merupakan peringkat tertinggi bagi perguruan tinggi saat ini, BINUS sebagai Perguruan Tinggi Indonesia berkelas dunia akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan selaras dengan visi “Fostering and empowering the society in building and serving the nation”.***