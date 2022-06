STT Bandung Jadi Sekolah Tinggi Terbaik dalam MBKM

PIKIRAN RAKYAT - Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Bandung berturut-turut menjadi Sekolah Tinggi Terbaik Nomor 1 Tingkat Nasional dalam bagian Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Mantap berubah menjadi Universitas.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan Program Kampus Merdeka yang dirancang untuk memastikan para mahasiswa mendapatkan kompetensi terbaik, kompetensi terkini, dan kompetensi terdepan untuk menghadapi dunia masa depan ini sangat antusias diikuti oleh Mahasiswa STT Bandung sebagai wadah pengembangan potensi yang sangat baik.

Dengan jumlah 128 peserta yang lolos tahun ini, menjadikan STT Bandung mendapatkan kembali predikat sebagai Sekolah Tinggi Terbaik Nomor 1 Tingkat Nasional dengan daftar Mahasiswa terbanyak yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) selama 2 tahun berturut-turut (2021-2022).

Hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi STT Bandung atas segala capaian Mahasiswanya yang memiliki semangat tinggi dalam upaya mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka.

2022 Go to University semakin digencarkan dengan semangat penuh oleh segenap Sivitas Akademika STT Bandung untuk dapat menjadi lebih baik. Berbagai prestasi Dosen dan Mahasiswa STT Bandung, mulai dari prestasi akademik dan non akademik merupakan salah satu benih semangat atas rencana perubahan ini.

Diiringi dengan dukungan penuh oleh sejumlah Instansi baik dari Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintahan, Swasta dan Mitra Kerja Sama Sekolah Tinggi Teknologi Bandung lainnya menyatakan atas rencana perubahan Sekolah Tinggi Teknologi Bandung menjadi Universitas.***