Fitur Terbaru Google Meet untuk Guru, Permudah Belajar Virtual

PIKIRAN RAKYAT - Google menawarkan fitur terbarunya yang bisa memudahkan pekerjaan para pengajar atau guru, terutama yang melakukan aktivitasnya secara virtual.

Kali ini, Google Meet menyediakan fitur transkripsi otomatis bagi pengajar yang mendaftar ke Workspace for Education Plus Google dan paket Teaching and Learning.

Dokumen berbasis teks tersebut memberikan lebih sedikit ruang daripada harus merekam penuh bagi pengajar yang ingin menyimpan atau membagikan bahan pelajaran sebelumnya.

Adapun keuntungan lainnya yang dapat mempermudah peninjauan, penelusuran, dan pengiriman materi pelajaran kepada siswa.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Verge pada 10 Juni 2022, Google juga menghadirkan fitur polling dan sesi tanya jawab bagi pengajar yang menggunakan Meet untuk menyiarkan pelajaran mereka secara langsung.

Dengan begitu, fitur tersebut berpotensi membuka lebih banyak peluang untuk berinteraksi antara guru dan siswa.

