Beasiswa S2 Kominfo Dibuka untuk Umum dan PNS, Simak Syarat-syaratnya

PIKIRAN RAKYAT - Pengumuman beasiswa program S2 dalam negeri disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kominfo membuka program beasiswa S2 dalam negeri Master of Art in Digital Transformation and Competitivess yang merupakan bagian kerja sama dengan UGM.

Lewat kerja sama dengan UGM, beasiswa S2 dari Kominfo ini dapat diikuti oleh umum dan pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam detail lengkapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kominfo mengadakan program beasiswa ini bersama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM).

Untuk sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon peserta beasiswa S2, terlihat sebagai berikut:

- Calon peserta harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun

- Belum memiliki gelar S2 atau tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain.

- Ikuti persyaratan yang diminta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

- Calon peserta hanya diperbolehkan mendaftar untuk kelas reguler

- Wajib membuat outline rencana tugas akhir maksimal satu halaman, berisi judul, tujuan, dan manfaat sesuai dengan program Transformasi Digitalisasi Nasional.

Sedangkan untuk syarat khusus untuk umum, sebagai berikut:

- Warga Negeri Indonesia (WNI)

- Memiliki usia maksimal 33 tahun saat daftar

- Memiliki latar belakang pekerjaan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Pelaku start up lokal yang terkait transformasi digital dengan masa kerja dua tahun.

- Dapat izin dari pimpinan berwenang untuk menjalani pendidikan

- Menyertakan surat keterangan anjuran atau surat rekomendasi dari pimpinan, dosen, atau tokoh lain yang kredibel.

- Memiliki IPK Minimal 2,90 atau setara saat jenjang S1.