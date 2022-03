AMDK Galon PC vs PET: Kelebihan dan Kekurangannya

PIKIRAN RAKYAT - Air minum yang bersih dan sehat menjadi kebutuhan yang sangat esensial bagi kesehatan. Saat ini, kebutuhan air minum di Indonesia disediakan melalui air tanah, air pipa, dan air minum dalam kemasan. Berbeda dengan negara-negara maju, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, akses air minum melalui pipa atau yang lebih dikenal dengan air PAM (Perusahaan Air Minum) masih sangat terbatas. Demikian pula air tanah, masyakarat harus merebusnya terlebih dahulu untuk bisa mengkonsumsinya.

Salah satu alternatif air minum yang kini banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah air minum dalam kemasan (AMDK). Di perkotaan, AMDK menjadi pilihan banyak orang untuk mendapatkan air minum yang lebih sehat dan lebih praktis karena tidak perlu memasak. Selain AMDK botol, masyarakat banyak mengkonsumsi AMDK galon yang harga per liternya lebih murah dan praktis penggunaannya. Karena, hampir semua rumah tangga, terutama di perkotaan, telah memiliki dispenser AMDK galon. Berpuluh-puluh tahun masyarakat mengenal galon guna ulang isi 19 liter (L) yang terbuat dari bahan Policarbonat (PC). Akan tetapi, saat ini di pasaran telah tersedia alternatif baru bagi konsumen untuk membeli AMDK galon yang terbuat dari Polietilena Tereftalat (PET) isi 15 L. Banyak dari kita tentu timbul pertanyaan, sebenarnya manakah yang lebih baik untuk dipilih, AMDK galon dari PC atau AMDK galon dari PET?

Marilah kita bandingkan kedua jenis kemasan galon ini dari beberapa aspek agar lebih adil, yaitu dari aspek karakteristik fungsional kemasan, aspek lingkungan, aspek keamanan pangan, dan aspek ekonomi. Hasil dari perbandingan PC vs PET ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk AMDK dengan galon plastik.

PC vs PET dari aspek sifat fungsional kemasan

Dari perbandingan sifat fungsional kemasan (Tabel 1) terlihat bahwa plastik PC memiliki banyak keunggulan dibandingkan dari PET. Di antaranya, plastik PC lebih fleksibel sehingga lebih tahan dari resiko pecah/retak, memiliki ketahanan gores dan benturan yang lebih baik dan suhu transisi gelas (Tg) yang lebih tinggi (Tg PC=150 oC; Tg PET = 70 oC), sehingga tahan untuk dicuci dengan suhu panas antara 60-80 oC dengan penyikatan menggunakan sikat plastik tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan kemasan.

Kemasan guna ulang sering disebut juga dengan kemasan multitrip karena kemasan ini mengalami banyak perjalanan, mulai dari pabrik dikirim ke distributor/toko/penjual lalu dibawa ke konsumen, kemudian kemasan kosong dikembalikan lagi oleh konsumen ke penjual/toko/distributor untuk dikirimkan ke pabrik dan digunakan ulang. Siklus ini dapat terjadi berulang-ulang hingga kemasan galon PC rusak/pecah. Sebaliknya, galon PET memiliki resiko lebih mudah tergores saat dilakukan pencucian dengan menggunakan sikat sehingga umumnya galon PET hanya digunakan sekali pakai dan selanjutnya masuk ke proses daur ulang. Untuk alasan inilah, PC memiliki keunggulan dibandingkan PET, karena dapat digunakan untuk kemasan guna ulang atau multitrip yang lebih banyak.

Dari Tabel 1 ini, kita juga dapat melihat bahwasanya plastik PC memiliki densitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan PET. Artinya, jika botol galon dibuat dengan bentuk dan ukuran serta ketebalan yang sama, maka galon dari PC akan memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan galon dari PET. Akan tetapi, untuk tujuan penggunaan sebagai kemasan guna ulang, botol galon PC juga bisa dibuat lebih berat daripada PET, sehingga kekuatan mekanisnya lebih kuat. Data absorpsi air menunjukkan bahwa pada plastik PC absorpsinya lebih rendah dibandingkan pada PET, sehingga dapat dikatakan bahwa PC lebih tahan terhadap air dibandingkan PET. Dari aspek sifat fungsional kemasan, kita sudah dapat menilai yang mana kemasan AMDK ukuran galon yang lebih baik, yang dari PC atau yang dari PET.