Flocked Swab untuk Tes Covid-19 Langka, UI Siap Produksi 1 Juta HS 19

PIKIRAN RAKYAT – Universitas Indonesia bersama mitra industrinya siap memproduksi satu juta Flocked Swab (HS 19) untuk tes swab Covid-19.

Seperti diketahui,‎ tes swab menjadi cara mendiagnosis apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 atau tidak.

Sekarang, tes swab menjadi standar diagnostik virus corona yang dianjurkan oleh World Health Organization (WHO) karena tingkat reliabilitas yang jauh lebih tinggi dibanding metode lainnya.

Tes swab menggunakan mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) yang mutlak membutuhkan produk pengumpul spesimen yang bernama flocked swab.

Hingga saat ini, flocked swab masih sangat langka di Indonesia dan hanya bisa diperoleh melalui impor.

Menjawab permasalahan tersebut, UI mendirikan konsorsium yang ‎terdiri dari para ahli dan peneliti dari Research Center for Biomedical Engineering (RCBE) Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI).

Mereka berkolaborasi dengan beberapa mitra industri yaitu Dynapack Asia Pte Ltd, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Ingress Malindo Ventures, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Langgeng Jaya, PT Indachi Prima, dan PT Sri Tita Medika, untuk mengembangkan flocked swab dengan kandungan lokal hampir 100% lokal Indonesia.

Flocked Swab Made in Indonesia yang diberi nama HS 19 (Hope and Solution for Covid-19) itu akhirnya telah diproduksi setelah melalui tahapan riset dan pengujian.