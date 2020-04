UIN Bandung Peringkat Satu Tingkat Nasional dalam Kinerja Riset

PIKIRAN RAKYAT - Scimago Institutions Rangking (SIR) baru-baru ini merilis hasil pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia tahun 2020.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung menempati peringkat pertama di Indonesia dan peringkat ke 53 di Asia dalam kategori riset.

Peringkat UIN Bandung tersebut menempati urutan lebih tinggi dibanding dengan Singapore-MIT Alliance, University of Malaya, dan University of Electronic Science and Technology of China.

Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Scimago Institutions Rangking, UIN Bandung menempati posisi 60 perguruan tinggi terbaik di Asia, setara dengan Kyoto University dan Tianjin University, dalam bidang riset.

Scimago Institutions Rangking merupakan pengklasifikasi lembaga akademik yang terkait penelitian dengan menggabungkan tiga indikator, yaitu kinerja penelitian, inovasi, dan dampak sosial, yang diukur dengan visibilitas website.

Rektor UIN Bandung, Mahmud menyatakan, pemeringkatan oleh Scimago Institutions Rangking bersifat objektif dan kredibel.

Pencapaian ini sangat dibanggakan oleh institusi dan seluruh sivitas akademika.

“Pengakuan lembaga internasional ini perlu disyukuri dengan terus meningkatkan kinerja tata kelola universitas,” tegas Mahmud di Bandung, Minggu, 12 April 2020.