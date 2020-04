Keluh Kesah Mahasiswa dalam Mengerjakan Skirpsi di Tengah Pandemi Virus Corona

Baca Juga: Peneliti Klaim Ada Obat yang Mampu Bunuh Virus Corona dalam 48 Jam, Namanya Ivermectin Tantangan lain yakni komunikasi dengan dosen pembimbing yang hanya dilakukan via teknologi komunikasi, seperti surat elektronik dan pesan whatsApp. Dengan komunikasi seperti itu, Nur kadang tak mengerti penjelasan dosen terkait materi skripsinya. "Karena komunikasi via whatsApp jadi susah memahami maksud dosen . Kalau bimbingan tatap muka mungkin bisa langsung paham," ujar Nur. Respon Lama Terkadang, Nur pun tidak bisa langsung mendapat respon dari dosen pembimbing ketika komunikasi dilakukan lewat teknologi komunikasi. Berbeda dengan bimbingan secara tatap muka yang bisa langsung mendapat respon dari dosen pembimbing.

