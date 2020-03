Irawati Hermawan, S.H., M.H., Kandidat Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad Periode 2020-2024, Salah Satu dari 6 Calon yang Ikut Kontestasi

PIKIRAN RAKYAT - Tren kepemimpinan perempuan makin merambah di perguruan tinggi, sehingga bisa jadi Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad juga dari kalangan perempuan.

Irawati Hermawan, S.H., M.H., adalah salah satu dari enam calon yang ikut kontestasi dalam Pemilihan Calon Ketua Umum IKA Unpad Periode 2020-2024, yang akan digelar dalam acara Reuni Akbar dan Pemilu Raya IKA Unpad yang akan berlangsung tanggal 4 April 2020 di Kampus Unpad Jl. Dipatiukur No.35 Bandung.

Perempuan yang akrab disapa Teh Ira ini memang kerap jadi perbincangan di antara para alumni, baik itu di fakultasnya sendiri Fakultas Hukum (FH) Unpad maupun perseorangan atau alumni yang tergabung dalam pengurus Komda (Komisariat Daerah) maupun Komfak (Komisariat Fakultas).



"Ada lima profesor dari Fakultas Hukum mendorong saya untuk maju dalam kontestasi pemilihan Ketua IKA Unpad periode 2020-2024 ini. Kelima Guru Besar tersebut adalah, Prof. Mieke K Kantaatmadja, Prof. Man Suparman Satrawidjaja, Prof. Etty Riesmaryati Agoes, Prof. Komariah Emong, serta Prof. Efa Laela Fakhriah, dan masih banyak lagi guru besar lainnya," kata Ira di Kampus Unpad Jln. Dipati Ukur, Jumat, 13 Maret 2020.

Dukungan kepada Ira pertama kali muncul dari aspirasi sebagian besar Alumni Fakultas Hukum Unpad, yang hadir pada acara Mubes dan Reuni Akbar Alumni FH Unpad di Kampus Unpad Jatinangor, 1 Februari 2020 lalu.

Mereka menginginkan adanya calon dari FH Unpad, mengingat selama ini belum ada Ketua Umum IKA Unpad dari Fakultas Hukum.



Ira sendiri mengaku, puncak dari banyaknya yang mendorong agar ikut pemilihan ketua umum IKA Unpad, adalah ketika mengakhiri kepengurusannya dengan membuat reuni akbar alumni Fakultas Hukum.

Tapi yang membuat Ira merasa terpanggil, karena adanya harapan-harapan para Pini Sepuh yang diembankan kepadanya untuk memajukan IKA Unpad dan almamater tercinta.



"Saya berprinsip hidup sesungguhnya adalah yang berguna dan bermafaat bagi sesama. Jadi dengan bismillah saya nyatakan bersedia untuk dipilih jadi Ketua Umum IKA Unpad Periode 2020-2024”, demikian katanya serius.

Ira memang bukan alumni biasa, alumni Fakultas Hukum (FH) Unpad 92 ini pernah jadi Sekjen Ika FH Unpad (2015-2019). Selain itu Ira didapuk sebagai Ketua Komite Organisasi Internasional untuk Timur Tengah dan negara OIC dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia juga Pendiri dan Penasihat Masyarakat Infrastruktur Indonesia(MII), Ketua Bidang Hukum DPP Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Head of Pane lExpert, Center of Infrastructure Studies for Indonesia(CISI) serta Anggota Komite Penilaian Penasihat Asing dalam PERADI.



