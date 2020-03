UPI Ajukan Empat Prodi Mendapat Akreditasi Internasional

TIM akreditasi internasional dari Agency for Quality Assurance through the Accreditation of Study Programmes (AQAS) Jerman mengunjungi Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Kamis 12 Maret 2020. UPI mengajukan empat program studi untuk mendapat akreditasi internasional dari AQAS.* Humas UPI /HUMAS UPI