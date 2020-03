IPB Masuk Kampus Top 100 Besar Dunia 5 Tahun Berturut-turut, Nizam : Capaian yang Patut Diapresiasi

PIKIRAN RAKYAT - IPB dinilai bisa mempertahankan posisi di dalam 100 besar selama lima tahun berturut-turut, dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh QS World University Ranking by Subject on Agriculture and Forestry. Hal tersebut dinilai menjadi raihan positif di tengah proses penilaian yang ketat.



Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengatakan, IPB University selama lima tahun berturut-turut selalu masuk dalam jajaran kampus top 100 dunia berdasarkan QS World University Ranking by Subject on Agriculture and Forestry.



QS World University Ranking adalah salah satu referensi utama sistem pemeringkatan universitas dunia.



Menurut Nizam, capaian tersebut patut diapresiasi. Pasalnya, belum tentu setiap perguruan tinggi dapat mempertahankan posisinya dalam 100 besar, karena penilaian tiap tahun yang cukup ketat.

Prestasi ini diharapkannya dapat memacu perguruan tinggi lain untuk menjadi kampus kelas dunia.



“Kami dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tentunya amat mengapresiasi capaian perguruan tinggi dalam QS World University Ranking. Saya ucapkan selamat kepada IPB University atas capaiannya yang selama lima tahun ini berturut-turut berada pada posisi 100 besar untuk subjek pertanian dan kehutanan,” ujarnya.



Nizam juga menjelaskan, bahwa Ditjen Dikti akan mendorong dan membantu perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kualitasnya, terutama melalui paket kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang akan terus digalakan dan dikembangkan. Dengan meningkatkan kualitas yang baik, ujarnya, pengakuan dari dunia pun akan datang dengan sendirinya.



“Tentunya akan kami dorong terus kualitas perguruan tinggi, sehingga dapat menjalankan tri dharma dengan baik, dan menciptakan lulusan yang kompeten. Harapannya terkait QS World University Ranking memang tidak hanya pada by subject, tetapi tembus pada hasil secara umum peringkat 100 top besar dunia,” ujarnya. ***