Kemendagri Goes To Campus Hadir di UPH Karawaci, Bahas Cyber Space Ancam Nasionalisme

PIKIRAN RAKYAT – Kemendagri Goes To Campus bertajuk ‘National Is Me’ kembali menyapa kaum milenial.

Setelah sukses dengan pelaksanaan perdananya, kali ini Kemendagri Goes to Campus Hadir di Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang, Banten yang dilaksanakan pada Senin, 17 Februari 2020.



Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengungkapkan, tema yang diangkat pada pertemuan kedua di Universitas Pelita Harapan adalah : Cyber Space , Salah Satu Ancaman Nyata Nasionalisme.

Baca Juga: Bappebti : Hati-Hati Terhadap Penawaran Perangkat Lunak Trading Forex

Hal ini dinyatakan perlu untuk diketahui oleh generasi milenial secara khusus.

Adanya serangan terhadap Nasionalisme dari zaman ke zaman selalu berupaya mendapatkan posisi strategis entah dari eksternal maupun internal bangsa tercinta ini.



“Era Revolusi 4.0 adalah Era bagi kaum milenial, kemudahan dan kecepatan teknologi sudah tidak dapat kita hindarkan lagi sehingga ancaman terhadap Nasionalisme di era revolusi industri 4.0 adalah suatu keniscayaan, ketahanan Nasional inilah yang perlu kita jaga,” kata Bahtiar.

Baca Juga: Akhirnya Kemendikbud Mulai Buka Pendaftaran KIP Kuliah Pada 21 Februari 2020



Bahtiar juga menilai, masyarakat dan juga khususnya kaum milenial harus diberikan pembekalan dan wacana melalui pelaksanaan serangkaian program terintegrasi lintas kementerian dan lembaga terkait.



"(Mesti) sinergis dalam menanamkan pemahaman, pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, melakukan proteksi negeri, deteksi gerakan pengancam, hingga pencegahan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," ujar Bahtiar.



Bahtiar menekankan, pentingnya pembekalan kepada kaum intelektual muda dalam menyikapi ancaman nyata dari Cyber Space, perlu disikapi dengan kewaspadaan dan ketelitian.

Baca Juga: Seorang Jurnalis Tiongkok Menghilang, Setelah Bagikan Informasi Mengenai Kondisi di Wuhan

"Agar tidak terjerumus pada lunturnya nilai-nilai luhur Indonesia dalam NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 45,” imbuhnya.



Pembekalan kepada mahasiswa yang mengangkat tema Cyberspace Is Life Engineering ini, menghadirkan narasumber utama Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjend. Drs. Dharma Pongrekun, MM MH.

Mahasiswa Universitas Pelita Harapan sebagai tuan rumah dari kegiatan ini akan menjadi contoh nyata dalam pembumian mutiara Pancasila didalam aktualisasi kehidupan sehari-hari, baik secara internal maupun kegiatan berkelompok di masyarakat sekitarnya.

Baca Juga: Suzuki XL 7 Resmi Diperkenalkan, Simak Perbandingan Harganya dengan Para Kompetitor