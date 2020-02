Pembumian Mutiara-mutiara Pancasila Menjadi Tema Kemendagri Goes To Campus di Tahun 2020

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Plt. Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar bersama Yayasan Bentang Merah Putih dan Komunitas Nasionalisme Radikal (NaKal) membahas tentang Pembumian Mutiara-Mutiara Pancasila yang akan menjadi tema utama Kemendagri Goes To Campus di Tahun 2020, bertempat Kantor Kemendagri, Jumat, 7 Februari 2020.

Baca Juga: Sebut Setoran Haji Dijamin Rp 120 Triliun Aman, BPKH Tak Ingin Seperti First Travel dan Jiwasraya



"Dalam kehidupan bernegara, sikap Nasionalisme menjadi salah satu syarat mutlak yang wajib ditumbuh-suburkan. Nah, untuk itu kami menggagas gerakan Nasional Is Me dengan tema utamanya Pembumian Mutiara-Mutiara Pancasila yang akan mengunjungi 22 Perguruan Tinggi se-Jabodetabek dengan target minimal dihadiri oleh 500 mahasiswa sebagai generasi milenial,” tuturnya.



Bahtiar juga menjelaskan tentang pentingnya sikap nasionalisme apabila dihubungkan dengan kemajuan era globalisasi yang tidak luput dari kebebasan mengakses informasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat.

Baca Juga: Durian Wajit, Oleh-oleh Alternatif dari Pangandaran Selain Ikan Asin Jambal

Sehingga apabila masyarakat khususnya milenial tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dikhawatirkan akan mengganggu pola pikir terutama pandangan kalangan muda mengenai ideologi tanah air. Maka dari itu beliau merasa penting untuk menggalang gerakan Kemendagri Goes To Campus, Nasional Is Me.



"Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai Nasionalisme dalam diri Anak Muda Indonesia hingga ke akar, sehingga dapat menjadi pondasi kuat dalam membangun karakter bangsa," katanya.

Baca Juga: Mayat Pria Ditemukan di Kolam Warga Kawalu Kota Tasikmalaya



Gerakan Kemendagri melalui Nasional Is Me ini juga untuk mendukung program BPIP dan Kemenkopolhukam dalam rangka penguatan nilai Pancasila di generasi milenial yang juga didukung oleh Yayasan Bentang Merah Putih dan Komunitas Nasionalisme Radikal (NaKal).



"Nilai-Nilai luhur Pancasila hendaknya kembali menjadi The Way Of Life dari generasi milenial. Ini hendaknya dapat tercermin dari sikap dan perilaku dari generasi milenial dalam kesehariannya" kata Yohana Elizabeth Hardjadinata sebagai ketua pelaksana Nasional Is Me.



Kegiatan Pembumian Muatiara-Mutiara Pamcasila ini pun akan dilakukan dalam bentuk talkshow yang akan dilaksanakan perdana pada tanggal 10 Februari 2020 di Universitas Kristen Krida Wacana.***