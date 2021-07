UPI Sediakan 4.561 Kuota Jalur SBMPTN 2021.

PIKIRAN RAKYAT - Merujuk siaran pers peluncuran SNMPTN dan UTBK SBMPTN Tahun 2021 Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang dilakukan secara Online pada tanggal, 4 Januari 2021, maka dengan ini secara resmi Universitas Pendidikan Indonesia membuka penerimaan mahasiswa baru Tahun 2021 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang diselenggaakan secara nasional dibawah koordinasi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

Menurut Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A, daya tampung Universitas Pendidikan Indonesia untuk jalur SBMPTN melalui UTBK sebanyak 4.561 orang dari jumlah total sebanyak 10.115 orang. Didi Sukyadi menjelaskan bahwa tujuan SBMPTN yaitu (1) menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN; (2) memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu PTN lintas wilayah; serta (3) membantu perguruan tinggi untuk memperoleh calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi siswa lainnya. Peserta yang diterima melalui jalur SNMPTN 2021 tidak diperbolehkan mendaftar SBMPTN 2021.

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)

Direktur Pendidikan Dr. rer.nat Asep Supriatna, M.Si menjelaskan bahwa Pelaksanaan SBMPTN Tahun 2021 melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Keunggulan pelaksanaan UTBK oleh LTMPT adalah hasil tes diberikan secara individu.

Baca Juga: Lama 'Bungkam' Soal Foto Mesranya dengan Vicky Prasetyo, Ayu Aulia: Kayak Aku yang Salah

Asep Supriatna, menjelaskan tujuan UTBK yaitu (1) Memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu; (2) Memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel yaitu memilih lokasi dan waktu tes. UTBK 2021 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan Paket C tahun 2019, 2020, dan 2021. UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN).

Kepala Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru Dr. rer.nat Ahmad Muzakir, M.Si menjelaskan bahwa Peserta diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak satu kali, dengan ketentuan UTBK kelompok Saintek, UTBK kelompok Soshum serta UTBK kelompok Campuran (Saintek dan Soshum). Hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk mendaftar SBMPTN 2021. Persyaratan UTBK yaitu memiliki Akun LTMPT, Siswa SMA/MA/SMK Kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik Paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2021) serta Lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan Paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2021). Persyaratan Peserta yaitu Peserta yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek, Peserta yang akan memilih prodi Soshum maka mengikutiTPS dan TKA Soshum, serta Peserta yang akan memilih prodi campuran (Saintek dan Soshum) maka mengikutiTPS, TKA Saintek, TKA Saintek dan TKA Soshum.

Ahmad Muzakir menjelaskan bahwa Pemerintah menyediakan bantuan biaya pendidikan melalui skema beasiswa KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah) bagi siswa yang berstatus kurang mampu secara ekonomi yang terintegrasi dengan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN Tahun 2021. Lebih lanjut, Ahmad Muzakir menyampaikan bahwa untuk Informasi untuk SNMPTN Tahun 2021 bisa diakses melalui Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTPMT) di Gedung D Lantai 2, Komplek Kemdikbud Jalan Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, Website https://www.ltmpt.ac.id, email sekretariat@ltmpt.ac.id, telpon (021) 3104041-3104042, Call Center 0804 1 450 450, HelpDesk : https://halo.ltmpt.ac.id, twitter : @ltmptofficial, instagram : @ltmptofficial, facebook LTMPT OFFICIAL serta Youtube : LTMPT OFFICIAL. Sedangkan Informasi penerimaan mahasiswa baru UPI untuk jalur SBMPTN dapat diakses melalui laman https://pmb.upi.edu/ serta melalui Unit Layanan Terpadu Hubungan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia gedung Universitas Center Lantai1 Jl. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung Telp WA1 08112096229 dan Telpon WA2 085156368226, email pmb@upi.edu.***