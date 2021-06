The Biggest International Marketing Case Competition untuk Pascasarjana di Era Pandemi: Jepang Masih Terdepan

PIKIRAN RAKYAT - “This is one of the greatest experiences I had in our MBA program because the real business cases abroad needed not only secondary research but also primary research which broadened and sharpened our insight and experience” - Hidehiko Dejima. Begitulah kesan dari salah satu peserta Tsukuba University setelah mengikuti Marketition yang diikuti oleh 197 partisipan dari berbagai universitas.

Marketition merupakan The Biggest International Marketing Plan Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Prasetiya Mulya untuk pertama kalinya bertaraf Internasional. Kompetisi ini merupakan Marketition yang ke-9 dan juga menjadi salah satu gebrakan karena diadakan secara online dengan mengumpulkan 41 tim mahasiswa pascasarjana baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Final Day dari rangkaian acara Marketition ini diadakan pada 12 Juni 2021 yang dibuka dengan sambutan hangat dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfi, dan juga sambutan dari Chief Operation Officer of AUTO2000 yaitu Bapak Ivan P. Sadik. Tak lupa, sambutan juga diberikan dari Bapak Fathony Rachman selaku Dekan Universitas Prasetiya Mulya.

Kompetisi ini diikuti oleh mahasiswa program S2 dari berbagai universitas ternama di Indonesia seperti Sekolah Tinggi Manajemen PPM, SBM Institut Teknologi Bandung, Universitas Prasetiya Mulya, Universitas Petra, Universitas Gadjah Mada, Sekolah Bisnis Internasional IPMI, Universitas Atma Jaya, dan Universitas Ciputra. Tidak hanya itu, peserta dari universitas luar negeri pun turut ikut serta dan berhasil memenangkan kompetisi Internasional Marketing Plan ini.

Universitas tersebut berasal dari negeri sakura yaitu tim Tsukuby Doo dari Tsukuba University, Jepang. Mereka berhasil memberikan solusi marketing kepada the most influence Toyota Dealers di Indonesia yaitu AUTO2000 yang juga menjadi pendukung utama serta case provider pada kompetisi bergengsi ini.

Tidak kalah penting, kompetisi Internasional ini juga mendapatkan penjurian dari 7 panelis dari berbagai latar belakang yang ahli dibidangnya. Mulai dari ahli dalam marketing and sales, business development, finance sampai dengan strategic planning. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga turut serta terdapat panelis dari negeri jiran Malaysia yaitu Dr. Muhammad Fareed selaku akademisi dari Universiti Utara Malaysia.

Untuk melengkapi sengitnya penilaian kompetisi ini, terdapat praktisi yang juga menjadi panelis yaitu Bapak Rio Tjahjoadi, S.T. selaku Sales Process Department Head of AUTO2000. Dalam perjalanan sampai dengan semifinal, perwakilan dari Prasetiya Mulya pun berhasil lolos sebanyak 2 tim. Walaupun hanya sampai di tahap semifinal, diharapkan di kompetisi berikutnya tuan rumah dapat berperan dan meraih gelar juara.