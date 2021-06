Berapa Biaya Kuliah di ITB 2021? Berikut 5 Opsi UKT Jalur Mandiri

PIKIRAN RAKYAT - Mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung (ITB) yang masuk melalui jalur ujian Seleksi Mandiri ITB 2021 dapat memilih lima opsi uang kuliah tunggal.

Opsi itu mulai dari pembebasan biaya hingga pembayaran secara penuh.

Direktur Pendidikan ITB Arief Hariyanto mengatakan, Seleksi Mandiri ITB 2021 juga menerima pendaftar pemegang Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) yang jika lolos seleksi akan dibebaskan dari biaya kuliah atau masuk kategori UKT1 Rp 0.

“Kondisi pandemi telah mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia secara umum, termasuk kepada ITB. Namun, ITB tetap berusaha memberikan kesempatan pendidikan kepada para mahasiswa ITB,” kata Arief melalui siaran pers, Selasa, 8 Juni 2021.

Baca Juga: Bantu Mahasiswa ITB Kesulitan Bayar Biaya Kuliah, Alumni Serahkan 'Zakat Gajah' Rp450 Juta

Selain opsi UKT1 sebesar Rp 0 untuk pemegang KIP-K, ada opsi pembayaran UKT lain, yaitu UKT2, UKT3, UKT4 dan UKT5 dengan besaran tiap UKT bervariasi.

Pada UKT2, biaya per semester adalah Rp 1 juta, UKT3 sebesar Rp 12,5 juta per semester dan UKT4 sebesar Rp 20 juta per semester. Sementara pada UKT penuh, yaitu UKT5 sebesar Rp 25 juta per semester.

Pendaftaran Seleksi Mandiri ITB 2021 masih dibuka hingga 10 Juni 2021 dan para peserta dapat langsung memilih program studi yang diinginkan. “Seleksi Mandiri ITB tahun ini akan menerima kurang lebih 1.327 mahasiswa baru,” ujar Arief.

Baca Juga: Cara Meluruskan Hoaks Vaksin Covid-19, Dengarkan dengan Santun