Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung, Simak Syarat-syaratnya

PIKIRAN RAKYAT - Politeknik Negeri Bandung menerima mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022 melalui jalur seleksi bersama masuk Politeknik Negeri se-Indonesia Program Diploma III (Ahli Madya).

Melalui jalur seleksi ini, untuk Politeknik Negeri Bandung, pendaftar hanya dapat memilih Program Studi jenjang Diploma 3 (D3/Ahli Madya). Pola seleksi ini tertuang dalam suatu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Kejar Paket C (lulusan tahun 2019, 2020 dan 2021)

Awalnya, di tahun 2014, Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia (FDPNI) menetapkan pola Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) dilakukan bersama dan diikuti oleh seluruh Politeknik Negeri se-Indonesia (sebanyak 38 Politeknik Negeri) secara on-line. Hal ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 2012, PP No. 66 dan PP No. 34 Tahun 2010.

Dari tahun ke tahun jumlah politeknik peserta jalur penerimaan ini meningkat. Dan hingga tahun 2019 tercatat sejumlah 42 politeknik yang mengikuti seleksi ini. Tahun 2021 ini, seperti halnya pada tahun 2020, istilah UMPN berganti nama menjadi Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN), dan diikuti pula oleh 44 politeknik negeri se-Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyak adaptasi dalam berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Hal ini pun mempengaruhi mekanisme dan seleksi penerimaan mahasiswa baru di hampir seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Tidak terkecuali, jalur SBMPN. Seleksi yang rencananya akan dilakukan melalui skema ujian, kini berubah menjadi Seleksi tahap 1 (Seleksi Portofolio) dan Seleksi tahap 2 berupa Tes Kemampuan Akademik Dasar (TKAD) dengan materi berupa Test Potensi Akademik (TPA) dan Test Kompetensi Akademik (TKA). Mata Uji pada TKA terdiri dari Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Tak perlu risau, jalur SBMPN ini tetap akan mengakomodir calon peserta/siswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dengan prestasi yang baik sebagai peserta program Beasiswa Bidikmisi yang kini berubah menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Informasi lengkap serta tata cara pendaftaran Jalur SBMPN dapat diakses melalui laman https://smb.polban.ac.id/sbmpn dengan cara login menggunakan No. Pendaftaran dan PIN yang akan diberikan kepada peserta setelah melakukan registrasi (jalur KIP-K) atau pembayaran biaya pendaftaran (jalur UKT/Umum). Selanjutnya pendaftar akan diarahkan untuk memasukkan data secara on-line.

Setelah melaksanakan proses pendaftaran, kemudian dilakukan proses seleksi yang meliputi:

1. Proses seleksi portofolio, yang mana peserta diseleksi berdasarkan nilai raport semester 1 s/d semester 5. Proses seleksi akan menetapkan peserta yang lolos tahap ini sebanyak 300% dari kuota diterima pada jalur SBMPN.

2. Peserta yang dinyatakan lolos pada tahap 1, kemudian diwajibkan mengumpulkan berkas hardcopy, untuk kemudian dilakukan verifikasi berkas.

3. Peserta lolos tahap 1 akan mengikuti proses seleksi tahap 2 yaitu ujian tertulis berbasis komputer dengan Tes Kemampuan Akademik Dasar yang dilakukan di Politeknik Negeri Bandung, sesuai jadwal yang ditentukan panitia.

4. Peserta yang lolos tahap 1 dan lolos tahap 2 ditetapkan sebagai calon mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung.