Dr Aqua: Dosen Harus Jadi Teladan Peserta Didik

PIKIRAN RAKYAT - -Untuk membangun komunikasi efektif seseorang tidak terkecuali dosen harus memiliki karakter kokoh yang dibangun dari integritas pribadi yang kuat. Karena seorang dosen menjadi faktor yang terus disorot oleh mahasiswanya, maka ia diharapkan bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam setiap perilaku dan tutur katanya.

Pesan kuat tersebut disampaikan Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana pada Sharing Komunikasi dan Motivasi di hadapan ratusan audiens peserta kegiatan Lecturer Coaching Movement Nasional Series #2 pada Sabtu, 29 Mei 2021 melalui aplikasi Zoom.

Pada kegiatan yang diinisiasi oleh perusahaan kosmetik raksasa Paragon Technology and Innovation ini, Dr Aqua menyampaikan materi terkait pentingnya komunikasi dalam implementasinya di dunia pendidikan (khususnya bagi dosen) baik itu teaching, mentoring, consulting atau coaching. Penulis buku super best seller Trilogi The Power of Silaturahim tersebut juga memaparkan ihwal strategi dan implementasi komunikasi efektif antara dosen dengan mahasiswa.

Baca Juga: Siswi SMP di Madura Diduga Dipaksa Menikah hingga Berujung Tewas Bunuh Diri

Kegiatan Lecturer Coaching Movement Nasional Series #2 ini dibuka oleh Chief Executive Officer (CEO) Paragon Technology and Innovation Salman Subakat. Selain Dr Aqua, menghadirkan dua narasumber pada seri talkshow bertajuk "Memetik pengalaman mahasiswas & dosen dalam komunikasi”, yakni Erfin Nurfalah, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta Ilhamuddin Nukman, S.Psi, MA, yang merupakan dosen Prodi Psikologi Universitas Brawijaya dan Board of Business.

Dalam paparannya, doktor Komunikasi jebolan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) Bandung tersebut menegaskan seorang dosen setidaknya harus memiliki empat kompetensi dalam proses belajar mengajar.

Pertama adalah kompetensi pedagogik. Seorang dosen harus mempunyai kemampuan pemahaman terhadap mahasiswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Baca Juga: Saat Kunjungan ke Jawa Timur, Ridwan Kamil Heran dengan 'Isu' Pilpres 2024

“Kemudian, kompetensi kepribadian yakni kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berakhlak mulia. Seorang dosen juga mesti memiliki kemampuan profesional yaitu pengetahuannya luas dan mendalam pada bidang studi yang akan diajarkan. Dosen juga harus punya pengetahuan konsep teoretik dan mampu memilih metode yang tepat dalam pembelajaran,” ungkap Dr Aqua.