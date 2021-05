2 dari 850 Kemampuan Numerasi Pelajar di Indonesia Masih di Bawah Rata-Rata

PIKIRAN RAKYAT - Kemampuan numerasi pelajar di Indonesia umumnya masih di bawah rata-rata.

Hal ini bila mengacu kepada pemeringkatan skor Programme for International Students Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).

Direktur Program Pelajar Berkreasi, Natalina Rimba menuturkan, hasil PISA 2018 menunjukkan skor rata-rata Matematika pelajar Indonesia mencapai 379. Skor tersebut masih di bawah skor rata-rata negara partisipan, yaitu 487.

Sementara menurut hasil TIMSS 2015, skor Matematika Indonesia mencapai 397 dengan rata-rata skor TIMSS, yaitu 500.

"Dari data ini terlihat bahwa Indonesia masih berjuang dalam meningkatkan numerasi pelajar," katanya Jumat 7 Mei 2021.

Berangkat dari situasi ini, ia mengatakan, Mentari Mathematics Olympiad (MEMO) atau Olimpiade Matematika sebagai bagian dari program Pelajar Berkreasi 2021 yang diinisasi Mentari Group diluncurkan, Kamis 6 Mei 2021.

Program ini dijalankan untuk mendorong peningkatan kemampuan numerasi pelajar yang umumnya masih di bawah rata-rata.

Ia mengatakan, pendaftaran MEMO dilakukan melalui Hadiryuk (www.hadiryuk.id) sebagai portal tiket daring yang memudahkan peserta untuk ikut serta.