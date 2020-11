Yamaha Tambah Varian All New Nmax 155, Versi Standar Kini Dilengkapi Y-Connect

PIKIRAN RAKYAT - Yamaha memperbaharui salah satu varian motor terlarisnya yaitu Yamaha All New Nmax 155.

Pada peluncuran yang dilakukan secara virtual pada Sabtu, 21 November 2020, Yamaha mengenalkan motor All New Nmax 155 Connected (Standard Upgrade).

Sesuai dengan namanya, motor ini merupakan varian standar dari All New Nmax 155 Connected tetapi sudah dilengkapi dengan fitur Y-Connect unggulan dari Yamaha.

"Menjawab keinginan konsumen Yamaha, pada hari ini kami dengan rendah hati meluncurkan All New NMAX Standard versi upgrade yang telah connected untuk menambah line up produk All New NMAX 155 yang sudah ada.

"Dengan harapan pecinta MAXi mempunyai lebih banyak varian sesuai dengan kebutuhan masing-masing," ujar Vice President & COO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Dyonisius Beti pada Sabtu 21 November 2020.

Dengan adanya fitur Y-Connect, maka Yamaha All New Nmax 155 memiliki keunggulan yang belum dimiliki pesaingnya seperti Honda PCX 150.

Pengendara bisa menghubungkan motor miliknya dengan smartphone melalui koneksi bluetooth.

Ketika terhubung, pengendara bisa mendapatkan notifikasi pesan tau panggilan masuk.