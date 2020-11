Tiongkok Salip Tesla Bikin Pabrik Baterai Mobil Listrik di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu berhembus kabar bila produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla akan menanamkan investasi di Indonesia.

Kabarnya, Tesla akan mendirikan pabrik baterai listrik.

Namun kabar terbaru menyebut, bukan Tesla yang akan mendirikan pabrik baterai untuk mobil listrik, melainkan pabrikan asal Tiongkok yang akan lebih dulu berinvestasi di Indonesia.

Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam sebuah seminar yang digelar secara online, Senin 16 November 2020.

"Saat ini kita sedang mengembangkan untuk bangun EV battery. Kemarin sudah ada dari China, kita sudah tanda tangan untuk kerjasa sama. Rencananya di tahun 2021 sudah groundbreaking," papar Bahlil.

Ia menerangkan, pabrikan yang bernama CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd) ini telah berkomitmen untuk menanamkan investasi sebesar US$ 5,1 miliar.

Bahlil menerangkan, Pemerintah tidak ingin biji nikel yang dimiliki Indonesia di ekspor secara utuh ke negara lain.