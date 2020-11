Gak Ribet Antri di Satpas Lagi, Kini Buat SIM Sudah Bisa Dilakukan dari Rumah Loh

PIKIRAN RAKYAT - Pihak kepolisian telah membuat sebuah layanan yang membantu masyarakat di tengah masa pandemi Covid-19.

Saat ini, para pemohon surat izin mengemudi (SIM) tidak perlu cape-cape untuk mengantri di Satpas-satpas terdekat demi bisa mendapatkan surat berharga tersebut.

Korlantas Polri baru saja meluncurkan sebuah layanan baru bernama New Mechanism In New Normal untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan adanya program ini, masyarakat bisa membuat SIM dari smartphone tanpa harus repot-repot meninggalkan rumah.

Program New Mechanism In New Normal digunakan untuk pembuatan SIM Internasional.

Polri memanfaatkan jasa pengiriman untuk mengirim buka SIM Internasional ke rumah pemohon.

Cara untuk melakukan pendaftaran SIM ini pun terbilang mudah.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari NTMC, pemohon pertama harus akses situs ww.siminternasional.korlantas.polri.go.id.