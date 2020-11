Test Ride Honda Scoopy 2020: Pakai Frame Baru Bisa Bikin Makin Nyaman?

PIKIRAN RAKYAT - Honda merilis All new Scoopy di pasar otomotif Tanah Air pada 10 November 2020.

Skutik bermesin kecil ini hadir dengan beberapa penyegaran. Bahkan bisa dibilang Scoopy terbaru hadir dengan rombakan yang hampir menyeluruh. Pasalnya, pesaing Yamaha Fino ini pada bagian framenya turut di revisi oleh Honda.

Tidak hanya frame, Scoopy 2020 juga kini disematkan beberapa teknologi terkini yang disebut Honda bisa menambah kenyamanan penggunannya. Benarkah demikian?

Untuk membuktikannya, pada Kamis 12 November 2020, Pikiran-Rakyat.com berkesempatan menjajal langsung All new Scoopy di Astra Honda Motor Safety Riding and Training Center yang berada di kawasan Deltamas, Cikarang, Jawa Barat.

Tim Honda menyajikan trek beraspal dengan didesain sedemikian rupa. Seperti trek lurus hingga menikung dengan sudut yang sempit.

Hal ini untuk menjajal secara langsung akselerasi dan handling motor bermesin 110 cc ini.

Melihat lintasan yang disajikan, kami pun langsung tancap gas dengan menaiki Honda Scoopy varian Stylish. Model ini sudah dilengkapi dengan fitur Smart Key System atau keyless untuk memudahkan pengguna saat ingin menghidupkan motor

Test Ride Honda Scoopy

Trek yang tersaji pertama ialah lintasan lurus dengan panjang yang terbilang cukup. Tanpa pikir panjang, rider Pikiran-Rakyat.com pun langsung kickdown gas untuk melihat akselerasi putaran bawah hingga atas Honda Scoopy generasi anyar ini.