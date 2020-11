Ternyata Bos Tesla Diam-diam Pengagum Indonesia, Gak Percaya? ini Buktinya

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia dengan segala sumber dayanya ternyata menarik perhatian Elon Musk, sang pendiri sekaligus pemilik produsen mobil listrik Tesla.

Hal ini diketahui melalui cuitan Elon Musk yang menjawab pertanyaan salah satu netizen dalam akun Twitter miliknya pada Juli lalu.

Sang netizen menyindir terkait nikel yang berasal dari Australia.

Pria berusia 49 tahun in pun memberikan jawaban yang mencengangkan bagi publik Tanah Air.

Bagaimana tidak, di akhir jawaban dari pertanyaan netizen itu, Elon Musk menyebut nama Indonesia dengan pujian setinggi langit.

How about nickel from Australia?