Cara Daihatsu Tingkatkan Kualitas Produk, Gelar Konvensi Inovasi

PIKIRAN RAKYAT - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) miliki cara sendiri untuk mengembangkan kualitas produk dan kemampuan karyawan dalam melakukan proses produksi.

Hal ini diwujudkan melalui acara ADM 33rd QCC-SS (Quality Control Circle – Suggestion System) Convention Award 2020 yang digelar pada Kamis 22 Oktober secara virtual.

Mengusung tema Lets Innovate to Surf the Wave, Be Happy and Keep Growing, dalam kegiatan ini berusaha untuk menjaga kemampuan dan meningkatkan kepercayaan konsumennya.

Acara konvensi ini rutin diadakan dua kali dalam satu tahun. Terdapat 2 kategori pada kompetisi inovasi ini, yaitu kategori individu, dan kelompok.

Wakil Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Erlan Krisnaring mengatakan, meski di tengah pandemi Covid-19, pihaknya menekankan harus tetap kreatif dan selalu mencoba cara baru dalam berbisnis serta terus berinovasi.

"Pada konvensi ini, Daihatsu fokus pada 3 aspek utama, yaitu safety, quality, dan efficiency. Tujuan inovasi pada bidang safety adalah untuk menjadi merek yang terpercaya dengan selalu menciptakan proses kerja yang aman, terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini," ungkap Erlan dalam keterangan resminya.

Untuk melakukan inovasi pada quality bertujuan agar semua produk Daihatsu menjadi best fit in Indonesia.