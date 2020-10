Indonesia Terlupakan, Honda Justru Luncurkan Dua Produk Baru Sekaligus di Filipina

PIKIRAN RAKYAT - Honda meluncurkan All new City di pasar otomotif Filipina. Sedan unggulan Honda ini sebelum resmi meluncur perdana secara global di Malaysia pekan lalu.

Terdapat beberapa ubahan yang dilakukan Honda pada All new City, seperti pada bagian eksterior, interior dan juga teknologi. Selain itu, Honda juga meluncurkan varian baru, yaitu Honda City RS.

Tidak hanya Honda City terbaru, Honda Cars Philippines, Inc. (HCPI) selaku unit bisnis mobil Honda di Filipina, juga meluncurkan New Honda CR-V.

Pada bagian eksteior, mobil yang jadi pesaing Toyota Corolla Altis ini diberikan aksen Chrome pada bagian Front Grille baru yang dipasangkan dengan Bumper depan serta Fascia depan.

All New Honda City dilengkapi dengan One Push Start System di semua varian, khususnya Smart Entry Keyless Entry System untuk 1.5 RS CVT dan 1.5 V CVT, dan Keyless Entry untuk varian 1.5 S CVT dan 1.5 S. MT.

All New Honda City juga dilengkapi dengan 8-inch Advanced Touchscreen Display Audio with Apple CarPlay, Android Auto & WebLink, yang kini tersedia dalam varian 1.5 RS CVT, 1.5 V CVT dan 1.5 S. CVT.

Sedangkan varian 1.5 RS CVT memiliki tampilan yang lebih sporty dan premium. Varian RS hadir dengan satu set lengkap dari upgrade sporty termasuk gril depan High Gloss Black dengan emblem logo RS, bumper dan grille depan yang sporty.