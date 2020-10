Harga Toyota Fortuner Kini Tembus Rp 700 Juta, Cicilan per Bulannya Nyaris Rp 10 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Toyota resmi meluncurkan Fortuner terbaru di pasar otomotif Indonesia pekan lalu.

Mobil di kelas Sport Utility Vehicle (SUV) ini mendapat beberapa uubahan baik dari sisi eksterior ataupun interior.

Seperti dibagian eksterior berupa penggunaan New Front Bumper Design, New Radiator Grille Design, New LED Head Lamp Design, New LED Fog Lamp Design.

Baca Juga : Pupus Harapan Pelaku Industri, Sri Mulyani Tolak Usulan Hapus Pajak Mobil Baru

Sedangkan di interior, Toyota memberikan sentuhan premium dan presisi lewat layar Meter Cluster Design berukuran 4.2, dan dilengkapi beberapa improvement seperti New TFT Opening Animation.

Terdapat juga Power Back Door Switch Status Display, Clearance Sonar Detection Status Display, Tire Turning Angle Display, dan SPORT/ECO Mode Display.

Sentuhan modern pada area kokpit ini meningkatkan antusiasme pengemudi saat berada di balik kemudi.

Baca Juga : Klasemen Sementara MotoGP 2020 Setelah GP Aragon, Quartararo Tergeser, Mir Langsung Memimpin

Dengan beberapa pembaruan itu, Toyota pun latas menaikan harga jual Fortuner. Kini Fortuner dijual mulai Rp 504,9 juta untuk model terendahnya. Dan Fortuner termahal dijual Rp 704 juta.